智取大市｜有疫情就有升市（晉佳）

近期美股同港股強勢，可以歸功於武肺疫情再度升溫，同埋美國FDA不受制於特朗普，按部就班推出疫苗（雖然小弟認為係雙方扯貓尾嘅結果）。美國8月24日至9月21日嘅最新M2增長亦重新加速至1.8%，年化計算係24%增幅，可見美國再因應疫情同疫苗進度未如預期而加大放水，對市場嚟講絕非壞事。

早兩日特朗普拉倒新一輪刺激經濟措施嘅談判，市場借機急回，但周三道指再回升530點收復失地。傳美國對支付寶同微信支付交易設限，壞消息對阿里（9988）股價影響同樣稍瞬即逝。任何壞消息都成為撈貨機會，買需相當強。

美股裏面嘅抗疫概念股由Zoom先行破頂，早排Twilio配合收入數據勝預期而爆升創新高，最新有Fastly單日急升兩成，大半個月已升五成，抗疫概念股陸續有資金炒上，緊接落嚟，仲有Cloudflare、Zscaler等等仲未大成交破頂。觀乎Zoom破完頂隨即進入整固，睇嚟未買破頂嘅抗疫概念股，好過高追已爆升股。

港股嘅抗疫股選擇走唔甩港視（1137），周初本來反彈好地地，點知早兩日公佈HKTVmall 9月GMV按月跌11%，拖累股價星期三單日一度急挫9%，點知今日就拗腰破埋今個星期高位，全日升11%，壞消息震倉已完。按照資金重新掃上美國抗疫概念股嘅套路，後市破頂阻力不大。

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