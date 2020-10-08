建期出事｜Malibu 連撻6伙 會地殺定690萬

踏入10月，新盤市場撻定仍未停，短短一周已有10宗撻定出現，最新是日出康城5期Malibu ，有6伙在2018年售出的單位撻定，涉及定金近690萬元，該批買家全部選用建築期付款。

由會德豐地產發展的日出康城Malibu，在2018年3月開售，是當年最矚目新盤，在2日內沽清750伙。該盤8月起入伙，最新錄得6宗撻定。

單位分佈1至3座，間隔由2房至3房套房，實用面積454至803方呎，均在2018年3月簽臨約，成交價852.8萬元至1,356.4萬元，呎價1.48萬至2.2萬元水平。上述買家均採用建築期付款，即在臨約及其後4個月付了1成定金，交易同在昨日終止，料遭沒收85.28萬至135.64萬元定金，合共近690萬元。發展商暫未將單位推出重售。

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