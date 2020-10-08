武漢肺炎概念︱確診個案反彈急升 港視即彈近一成

消息指今日錄得約17宗確診武漢肺炎個案，是9月20日錄得23宗個案以來最多。呼吸系統專科醫生梁子超亦指，本港疫情已處於加速上升階段，並有越演越烈之勢，認為政府應盡快考慮介入個別場所的活動。

早前隨確診個案回落，表現轉趨平穩的港視（1137），今日股價顯著上升，現報11.94元，大升9.54%，市值為108.25億元，重回100億元水平。

港視9月總交易額與訂單均值按月齊跌，期內定單總商品交易額4.78億元，按月下跌10.8%；平均訂單值為483元，按月跌8.2%，拖累股份昨日大跌。

近日HKTVmall連番出招，除了推外賣自取平台外，昨日大推「老人App」，長者到門市帶同長者咭及智能電話登記成為長者會會員，即可領取150元現金禮券，刺激多間分店門外大排長龍。

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