連年虧損｜太古擬分拆風力發電站於挪威上市 料第四季完成

太古（019 ）旗下太古海洋開發宣佈，計劃分拆附屬風力發電公司Swire Blue Ocean A/S （SBO）於奧斯陸證券交易所上市，預期於在今年第四季完成分拆計劃，但須視乎市場情況而定，目前已根據香港《上市規則》向聯交所遞交分拆上市申請。

Swire Blue Ocean以丹麥哥本哈根為基地，主要為離岸風力發電站安裝發電站扇葉及基座，以及為北歐水域的離岸風力發電業提供操作及維修服務、住宿、桅杆安裝以及移除及拆解服務。太古表示，分拆上市可讓公司獲得外部資本的渠道，增加訂單及運營能力、加強營運靈活性，以及開拓正在美國及北亞冒起的離岸風力發電市場，分拆後重要股東會繼續作為公司重要股東。

太古旗下海洋業務連年虧損，據太古中期報告指出，太古海洋開發表現仍然疲弱，已就船隊及其他資產的賬面值進行檢討，作出43.45億元減值撥備，撇除有關支出及期內出售船隻及設備的收益或虧損，上半年錄得經常性虧損6.31億元。而Swire Blue Ocean主要營運的兩艘發電站裝置船，今年上半年使用率按年由54.8%升至56%，收益則下跌七成。

太古主席施銘倫在業績發布會上指，過去幾年已就持續虧損的海洋服務着手採取措施，包括削減成本、出售舊有及效率欠佳的船隊，較早前受惠油氣開採復蘇，惟隨着油價近期受壓，難以估計對業務的影響。

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