樂易玲沽匡湖居　15年大賺1,650萬

【本報訊】陸續有名人賣樓離場，最新據傳為TVB電視廣播助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲（圖）；市場消息指出，她新近以2,580萬元，售出西貢匡湖居一幢洋房，創同段洋房造價新高。

市場消息指出，西貢匡湖居G段一幢單號屋，實用面積1,323方呎，另連1,600呎特大花園，三房套間隔，原業主為樂易玲；代理指單位原叫價2,680萬元，惟未能成交，終減價至2,580萬元沽，呎價19,501元。

名城2期9年升值50%

單位為樂易玲2005年透過公司名義，以930萬元買入，持貨15年轉手賬面獲利1,650萬元，升值逾1.7倍。樂易玲兩年前曾以880萬元買入將軍澳日出康城Malibu一個453方呎兩房單位，呎價高達19,433元。

城中焦點新盤大圍站上蓋項目柏傲莊開價在即，帶動區內交投氣氛。大圍名城2期盛薈新近錄得成交，持貨九年賺近400萬元。中原區域營業董事黎宗文指，大圍名城2期盛薈2座中層SA室，一個實用面積741方呎單位，三房連套房間隔，日前以1,178萬元易手，實用面積呎價15,897元。據了解，原業主2011年以786萬元購入單位，持貨九年，轉手賬面獲利約392萬元離場，單位升值約50%。