武漢肺炎｜Ruby Tuesday申請破產保護 港分店不受影響：WE ARE HONG KONG

武漢肺炎重創全球餐飲業,美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday日前宣布永久關閉185間分店,並在美國申請破產保護。公司早前表示,在申請破產保護過程中,餐廳仍照常營業,集團行政總裁萊德曼(Shawn Lederman)亦表示,無意再關閉更多店舖。

Ruby Tuesday創立於1972年,在美加及另外9個國家地區擁有250間餐廳或特許經營店,包括香港等。該品牌在香港有5間分店,位於鰂魚涌、荃灣、尖沙咀、九龍灣及銅鑼灣,最出名菜式為沙律吧、漢堡及牛扒等。

香港Ruby Tuesday發聲明指,美國Ruby Tuesday已遞交破產保護申請並會於指定時間內重組,而香港業務是與美方特許經營,是獨立經營,因此並不涉及重組計劃,而且財務穩健,不受美國破產保護影響。聲明又指,公司去年及今年1月分別開設2間及1間新分店,更會在明年農曆新年前,於將軍澳新都城中心開設全新旗艦店,旗下全線分店會如常提供所有餐牌美食,繼續為香港人服務,並在句末稱「We are Ruby Tuesday, WE ARE HONG KONG.」

