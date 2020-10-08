最強板塊｜光伏股喪炒 福萊特再漲13% 一個月狂升1.3倍

再生能源股大幅造好，從事光伏玻璃的福萊特玻璃（6865）升12.7%，報27.9元，一度創28.5元新高，股價最近一個月狂升1.3倍。同業信義光能（968）升10.6%，報14.64元，同創新高。信能旗下經營太陽能發電站信義能源（3868）升1.8%，報4.63元。風電股亦造好，中傳動（658）漲7.6%，報7.8元。

周初交銀報告指出，由於市場需求旺盛，每平方米3.2、2.0毫米光伏玻璃價格，由8月的26元、22.5元人民幣，升至9月的30元人民幣、24元人民幣，10月價格更續升至35元、28元人民幣，遠超市場預期。與此同時，市場憧憬「十四五」規劃當中，再生能源佔能源消費比重料由2019年的15.3%，提升至20%甚至更高，料支持光伏行業長遠前景，推動相關板塊股份急升。

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