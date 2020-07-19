舖王財困｜「龍床盤」菁雋拖足佣金逾一年 代理哭訴「出糧難過中六合彩」

提起地產經紀，除了浮起街頭為爭客的打鬥片段外，這行業靠佣金開飯，往往予人「搵快錢」的印象。為發展商促銷新盤，代理收取佣金作酬勞乃行規。不過，經濟轉差，標榜單位細至僅128方呎的的屯門「龍床盤」菁雋，入伙超過一年，據悉當日開賣時，樓盤高達6%的佣金，發展商至今仍未「找數」。有代理向《蘋果》報料指，約3成代理佣金費用未找數，以佣金支出約5,400萬元計算，即仍有逾1,620萬元佣金未兌現。

由「舖王」鄧成波旗下陞域集團及佳源國際（2768）持有的屯門「龍床盤」菁雋，2018年底開售，已經賣出349伙，套現金額約9億元。不過，幫手促銷的代理，則遭逢「打完齋唔要和尚」，面臨白做一場的局面。

有消息人士向《蘋果》報料，指發展商至今逾一年仍拖欠約3成代理佣金費用未找數，據悉菁雋代理佣金為成交額6%，即佣金支出約5,400萬元，現時仍有逾1,620萬元佣金未付。

發展商佳源陞域發展有限公司回應本報查詢指，菁雋至今共售出349個單位。已支付8成佣金予相關代理，剩餘小部分因不同原因，如文件資料不齊全需時處理及核對等，陸續處理中，預期於本季內完成。

由於陞域集團近期屢傳財困，代理哭訴「出糧難過中六合彩」，又批評，地監局等政府部門從沒規管有關發展商付佣金的問題，令代理生計更困難。

屯門菁雋自2016年面世，屢次成為城中熱話。市場傳出，菁雋去年7月至今售出近350伙，發展商至今仍未向所有代理發放佔成交金額的6%佣金，至今僅有7成代理追討成功。報料人指，發展商疑似以「抽籤」形式發佣金，即並非根據成交先後次序抑或金額多寡而發放，所以他形容，收到佣金好似「 中六合彩」般困難。

報料人指，由於不少代理向新盤買家提供回佣，回佣比例是佣金收入一半至8成不等。以菁雋一個300萬元單位為例，代理佣金6%即18萬元，若回佣8成，即佣金收入只有3.6萬元，而個人代理與代理行又「三七分賬」，則代理實際只收到1.08萬元。但是，回佣需要在發展商支付佣金後才可回到給客，即是不少代理仍未能按承諾向買家回佣。據悉，有菁雋一手買家已將單位二手放賣，但仍然未收到一手買樓時的回佣。

報料人指，發展商發放佣金是視乎交易成交期，如買家採用90天即供，代理通常會在90天起計4個月內收到佣金；至於建築期付款，則在入伙後4個月內收到。以此計算，菁雋佣金理應在2019年末至2020年初收到，惟至今成交逾一年，仍有約3成代理未收到該筆佣金。他得知波叔鄧成波近期財困，認為該筆佣金甚難追回。

報料人認為，地產代理行業只是「表面風光」，因為一般新盤成交，佣金達數萬至十多萬元不等，但事實上，現時買家多要求回佣，又要與代理行分賬，所餘不多。最慘是經常被中小型發展商拖數，所以嚇怕不少新人。他又補充，發展商當中最準時找數的是誠哥李嘉誠的長實（1113），一般在成交期後2至3個月就收到佣金，另外四叔恒地（012）亦十分準時，甚少拖佣。

報料人批評，政府完全沒有就代理佣金問題作監管，「EAA（地產代理監管局）淨係識管代理打交，或者無牌推銷，但係完全無做任何嘢保障代理，無就佣金比例或者發佣金出過聲。」例如，去年初信置（083）觀塘凱滙大賣，發展商在第4輪銷售、合共賣了逾1,300伙才公佈佣金只得1.7%，惹來四大代理行罕有齊插，EAA在當中並無介入，完全靠代理行合力發聲才令佣金調高至合理水平。

事實上，「舖王」鄧成波近期多次傳出財困，過去兩年間不斷放售旗下物業，上月更標售荃灣汀蘭居及中環詹氏商業大廈，市值逾32億元。主要由於兒子鄧耀昇成立Stan Group後致力轉型，主攻酒店及餐飲行業，近年收購不少工廈項目重建，惟適逢疫情令百業蕭條，年內沽售值百億元的物業用以填數，更需要年屆87歲的波叔親自出山處理。不過那邊廂傳出財困消息，這邊廂繼續投資收購物業，最新又申請強拍葵涌一座41年樓齡的工廈，涉及估值達3.86億元。

地監局回覆指，地監局是根據《地產代理條例》而成立的法定機構，負責規管香港地產代理的執業，地產發展商並不是局方的規管對象。《地產代理條例》及其附屬法例並沒有就地產代理收取客戶的佣金金額或佔成交額的比率有任何訂明，監管局並沒有收到上述提及的個案。地產發展商向地產代理提供佣金的金額、佔成交額的比率或支付佣金的期限，全屬發展商與地產代理雙方面的商業協議及決定，並非監管局的權力範圍內，局方亦無權作出干涉或評論。

位於屯門青棉徑2號的「龍床盤」菁雋可謂近年最傳奇新盤，細數它的前世今生，項目地皮在2014年由俊和以2.328億元購入，當時每方呎樓面地價1,530元。而開始為人所識是在2016年項目展開宣傳，單位實用面積最細只有128方呎，扣除廚房及廁所，大約只有80方呎，與一個香港標準監倉約50方呎大小差不多，細絕全港一手樓盤單位。當時發展商俊和代表潘志才在記者會上語出驚人，指：「紫禁城再大，皇帝都係瞓張床」，令菁雋從此得「龍床盤」之名。

及後在2017年，有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波以12億元向俊和購入全幢住宅，一度計劃建成「貴價長者屋」，專攻銀髮住宅市場。但在2018年2月，項目批出預售樓花同意書後，鄧成波之子鄧耀昇卻改口指菁雋將會改為出售。同年佳源國際注資9.38億成為發展商之一。菁雋在2018年11月開價，首批折實均價高見16,937元，價錢堪比同區鐵路上蓋屋苑瓏門。結果在同年12月開賣，一日只賣出2伙，銷情相當慘淡。

為了散貨，發展商在去年7月劈價以現樓重推，當中有13伙單位折實價「2球有找」，個別劏房更一年間劈價過百萬求售，令項目6日內大收1.2萬張入票，以開售344伙計，超額認購逾34倍，成為歷來劏房新盤票王。根據成交紀錄冊，菁雋至今售出349伙，套現金額約9億元，以每宗成交6%佣金計算，佣金支出約5,400萬元。

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