對沖人生｜香港的最後守護者（錢志健）

財富累積，理論上是有賺錢能力時，在30至40年間，考慮作更進取的投資策略，把資金曲線上揚。當然，沒有好的風險管理，很多時變了一敗塗地。除非你是Tesla的Elon Musk或微軟的Bill Gates，或是其他的科網巨人，天時地利運氣，各缺一不可。香港缺乏創意，現在更缺乏生存空間，就連Uber可否合法發牌，也要考慮其他潛在已久的既得利益者，結果更多人，把精力和時間，放在地產及股票市場。

時移勢易，香港越嚟越嚇人。高端的環球操作者也會留意度到，在政治不穩定的情況下：選擇把辛苦賺來的資金，放在離岸戶口。風險投資，即作任何的risk taking，坦白說也是「順其自然」，毋須強求。12年前，雷曼兄弟倒閉，多少對沖基金的資產，需要5至7年時間，才可把大部份資產贖回，當中的hair cut，可能去到三成，好過全軍覆沒。這是操作技巧外，大家要考慮的counterparty risk。

距離美國總統大選還有不足20多日，牙刷刷的特朗普，經過了「雞尾酒療法」，聽他說自己好像後生咗20年。副總統參選人辯論，在疫情下也有肯定的指標作用。副總統彭斯（Mike Pence）及參議員賀錦麗（Kamala Harris）的唯一副總統參選人辯論，在「規規矩矩」下完成。兩人演講技巧，坦白說比起兩名總統競爭者，相對「文明」。兩人也很有技巧地，轉彎抹角回答主持人Susan Page的問題。Page是普立茲新聞資深會員，「控制」兩位角逐副總統的參選人，同樣出色。

副總統的辯論當中，談及經濟、武漢肺炎、中國威脅、黑人平權等爭議性問題，而副總統競逐者賀錦麗說到特朗普團隊的「通俄門」事件，這是唯一一點，筆者認為缺乏說服力。至於尋求連任的特朗普，副手彭斯及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），這個「鐵三角」，十分之紮實。特朗普是幸運的，雖然喜歡「殘酷一丁」，也感染了武漢肺炎，快速「復活」，在最後20多天美國總統大選前的衝刺當中，變得更加重要。

香港的最後戰場，並非金融及地產。見到有小學老師終身被釘牌，真的是和「港獨」有關？現在的小學教材，大家看得真一點，清朝1912年被滅亡後，便是1949年新中國成立。當中國民黨的歷史，去了哪裏？香港的歷史正被「擦去及改寫」，大家更應捍衛真相。

2022年的特首選舉，現有傳港交所李小加有意角逐。如果李小加真的想入閘，也喻意「吹水鵝」只是一屆特首而己。香港的最後戰場，是靠大家把香港弄好。如果大家認為香港有得救，好明顯要付出時間、精神、金錢及勇氣，令世界再次認受「香港價值」為何物。我們需要做捍衛香港真相最後的守護者。

對沖人生

錢志健, 資深對沖基金經理

Email: mdehedgecenter@gmail.com

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