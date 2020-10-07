【冰說聰明】必瘦站要貨不要錢 - 青冰

現時可以股代息的公司越來越少，主要是大企業，滙控（005）、港交所（388）、港鐵（066）及信置（083）仍保留此傳統，但近期有間小型企業，大股東卻要股唔要錢，講緊嘅係必瘦站（1830）。

必瘦站去年創上市新高4.15元，今年業務受武肺打擊，限聚令禁美容中心營業，相信業績一定大幅走樣，不過在六月公佈的全年業績，年結係3月底，數字仍然靚，收入微增4%，盈利升13%，仲派0.29元末期息及0.05元特別息，當時股息率逾十厘，公司亦同時宣佈，今次派息係可以揀以股代息。

必瘦站在2012年上市，每年都派息慷慨，最近五年派息比率逾100%，但有以股代息這選擇，是8年來首次。按年報披露，截至3月底，公司持有5.6億元現金，今次末期息及特別息，涉及的金額共3.78億元，本港疫情時好時壞，實在難以預計經濟活動何時能回復正常，作為股東，要錢唔要股應該是理性選擇。以股代息的換股價，在8月25日公佈，最後定在2.49元，股東可在9月16日前決定要錢定要貨，說也奇怪，在8月19日除淨後，股價大部份時間都在2.49元之下，正路嚟講係唔會有人揀股的，因為完全無着數。

在周二中午必瘦站發公告，原來大股東選擇全數收股，變相增持約1億股，股權由70.35%升至72.69%，由宣佈派息至發通函的幾個月期間，大股東從沒披露意向，因此刺激股價在周二午後急彈8%。

在此時經營環境困難之際，先宣佈派高息，然後選擇要股不要錢，有理由相信全是大股東的劇本，只是fake了其他股東而已。不過大股東身體最誠實，大手增持實在值得尊重，日後若限聚令進一步放寬，要炒本地經濟股，別要忘記這必瘦站啊。

青冰

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