恒大危機｜恒大七折賣樓 38日銷售額1416億元人幣

早前傳出現金資緊絀的恒大（3333）公佈9月1日至10月8日營運數據，期內恒大合約銷售金額1,416.3億元（人民幣，下同），合約銷售面積1,641.7萬平方米，年內累計合約銷售金額5,922.5億元，完成全年6,500億元合約銷售目標的91.1%。恒大股價現跌2.22%，報19.8元。

9月上旬恒大主席許家印主持集團營銷大會，在會上宣佈自9月7日起至10月8日，恒大全國樓盤全線七折，至少覆蓋全國600個樓盤，並透露「金九銀十」兩個月，單月銷售額要衝刺1,000億元（人民幣‧下同）加推至少40個純新盤入市。以一個原價100萬元的恒大單位為例，如果享受所有折扣優惠，現在購買只需要58萬元左右。

券商料七折賣樓因恒大觸及中央「三道紅線」，即剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；房企的淨負債率不得大於100%；房企的「現金短債比」小於1。

上月下旬，恒大再流出一份文件，「懇請」廣東省政府支持准許將地產業務借殼內地A股深深房上市，否則需要向前期戰略投資者償還1,300億元人幣及137億元人幣分紅，將致現金流斷裂及影響社會穩定。

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