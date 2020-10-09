美股筆記｜當然有容易贏錢的股票（莫家強）

炒賣股票，本身就不是一個容易贏錢的遊戲。

因為，大家都知道，你要於這個遊戲入面賺錢，就是做到低買高沽。然而，那會有可能是所有人都可以於低位買入股票，再於高位沽出？一定會有些人，是調轉，高位買入，低位沽出。

再講白一點，炒賣股票，基本上就是一個零和，甚至是負和遊戲，亦即是說，如果你要贏錢，唯一方法，就是要從你的對手身上贏回來。除非你本身是有一些先天優勢，否則，你很難會從你的對手身上長期贏錢。

今日這篇文章，我想講的，是怎樣可以在投資股票上，令賺錢變得容易。但在開估之前，我想先開宗明義，跟大家分享我以下兩個看法。第一，如果你相對你的對手，並非有一些特別的競爭優勢，那麼我會建議你就盡量不要參與那些炒賣股票的遊戲。

第二，若你想賺錢變得容易，那就不如正正經經，專注找一些優質、強勢的股票作順勢投資，然後你就會發覺，賺錢其實並不是一件太困難的事。

但又有甚麼股票，是可以讓所有人共贏呢？

從技術走勢方面去答，就是那些可以持續多年不斷創新高的股票。而從基本面角度，就是那些不會做太多「古惑」財技，而企業盈利又能持續增長的股票。而符合以上兩樣條件，大家又熟識的股票，例子就有以前的中電（0002）。

對於中電而言，過去基本上盈利都能夠不斷增長。而事實上，於過去20年，中電的股價表現也沒有令長線支持者失望，再加上持續增加的派息，只要投資者能夠長期手持這隻股票，就必定能夠賺錢。從這個角度看，如果我說過去中電是一隻很容易賺錢的股票，相信大家應該都不會反對。

不過，要找這些股票投資，也有要注意的地方。第一，當然要市場上都要有這樣的股票。於港股市場內，這種能夠穩步上升的股票，已越來越少。第二，持有這類股票，也不可盲目，若走勢轉差，也要懂得離場。

最後，如果縱觀美股市場，有能像中電一樣能夠長期上升的股票嗎？當然有，例如是NEE、SHW、APD。這三隻股票，最誇張的地方，是他們的升勢都維持了最少40年。若非美股出現股災，我相信它們的升勢應該仍可以持續下去。

莫家強

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