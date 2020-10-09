特朗普阻招股？｜螞蟻集團未過港交所上市聆訊 彭博：美大選前上市添變數

《彭博》報道，計劃於本月招股的螞蟻集團，受到華府可能限制支付寶美國業務之下，招股進度恐延遲。

螞蟻集團預計最快今個月內於香港及上海招股集資350億美元，目前A股上市已獲批，惟正等待港交所的上市聆訊結果，《彭博》指出，若然螞蟻要趕美國大選之前掛牌，最遲月中便要通過聆訊。港交所的上市聆訊於上周進行，但至今仍未有通過聆訊動靜，若然進度再延遲，招股期跨越美國大選的話，美國總統大選提供郵遞投票方式程序，勢增加持續不明朗因素，令螞蟻招股屆時面對的市場風險升溫。

不過，阿里（9988）股價並沒受到螞蟻招股進度影響，今升0.8%，報292元。美股上市的BABA更首次突破300美元大關，昨日升1.4%，報300.54美元，相當於港股阿里巴巴的291.1港元。

美國潛在制裁料成絆腳石

市場日前傳出特朗普政府正考慮對螞蟻集團旗下支付寶和騰訊微信支付提出限制，以防堵其威脅美國國家安全。特朗普政府高層最近幾周正在討論在成為美國重大威脅前，如何防止中國企業進入美國的金融體系，正考慮是否要對螞蟻集團和騰訊的支付系統作出限制，惟華府目前未急着作出決定。

周初《路透社》引述消息人士報道，螞蟻集團計劃上市採取罕見做法，與阿里巴巴（9988）明顯不同，包括將承銷工作分割給予數家投行，沒有一家投行能了解整個上市詳情；除一般要求投行保密外，亦要求投行員工簽署個人保密協議，亦希望主要承銷行不能為競爭對手處理IPO等等。

螞蟻尋求中港同日定價、同日掛牌的做法，由兩地交易結算程序不同，最終或在定價後6個交易日（T＋6）才掛牌，較港股IPO一般T+5為長。

螞蟻集團的科創板上市申請已獲內地監管機構同意，但本港仍未有成功闖關的消息，原本預計最快10月兩地同日上市。螞蟻集兩地集資規模達到350億美元，將會是自去年12月沙地阿美上市以來，全球集資規模最大的IPO。

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