樓價指數｜CCL連升兩周報178.05點 四大整體指數齊升

疫情遂步好轉，二手樓價有回頭向上的趨勢，反映二手樓價的中原城市領先指數，最新報178.05點，按周升0.74%，連升兩周。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價有跡象已經完成尋底階段。今周四大整體指數齊升，是近7周首次出現。當中CCL連升2周，最新報178.05點，按周升0.74%。早前CCL連續5周企穩176點水平，跌幅持續收窄，樓價出現尋底跡象。上周CCL開始微升，今周成功升穿178點，有跡象尋底成功，如果下周沒有重返176點水平，即可確認樓價成功見底，展望中秋前後樓價可以重拾升軌，將於未來數周公佈的CCL開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.38點，按周升0.38%，結束連續3周企穩179點。中小型單位報178.14點，按周升0.50%，結束連續3周企穩177點。

大型單位報177.63點，按周升2.01%，升幅為73周以來最大。豪宅樓價早前跌至172.85點後，連升2周共2.76%，走勢率先出現V型反彈。

九龍CCL_Mass報175.17點，按周升0.34%，連升2周共1.27%。早前新界兩區率先尋底，今周九龍樓價亦跟隨其後，確認尋底成功。新界西CCL_Mass報168.10點，按周升2.43%，升幅為23周新高。港島CCL_Mass報183.11點，按周跌0.71%，連跌2周共1.45%，繼續尋底，但離底不遠。新界東CCL_Mass報188.40點，按周跌0.66%，連續3周企穩189點水平。

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