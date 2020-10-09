人民幣急升｜在岸價曾勁漲逾900點子 創17個月高 一次過追回假期升幅

內地滙市今日長假期復市，在岸人民幣CNY一次過追急回休市期間離岸價CNH的升幅，今早最多急升逾900點子或1.3%，為去年12月以來最大即市漲幅，高見6.7188，創去年4月以來最高水平。CNY最新報6.7252，單日升幅仍達800點子以上。

人民幣離岸價CNH保持升勢，今早最多漲307點子，報6.7075；最新報6.7143，升239點子。每百港元兌CNH報86.63，CNH兌港元為去年5月初以來最高。

長假期過後，人民銀行宣佈不進行逆回購，由於有5,600億人民幣逆回購到期，因此出現大額淨回籠。

「拜登勝選」預期 令美元續受壓

市場分析認為，美元弱勢之下，有利人民幣滙價表現，有機會出現持續強勢。

瑞銀資產管理認為，拜登贏得美國總統大選的機率為75％，這可能導致美元疲軟和美國國債的賣壓，並預期民主黨全面大勝的機率為55％。多資產策略投資解決方案負責人Evan Brown和主管Luke Kawa在一份報告中寫道，由此結果產生的支出增加，可能會推動周期性股票和除美國以外的全球股市向上，但國債和美元料將向下。如果民主黨的勝利導致持續的財政擴張，瑞銀認為未來5年的消費者價格通脹將平均超過2.5％，這將進一步拖累美國國債。

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