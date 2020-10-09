柏傲莊開價｜市民為結婚7月「等唔切」買樓 見開價比預計平感後悔

新世界（0017）旗下大圍站新盤柏傲莊日內開價，首批折實呎價近1.9萬元，略高於旗下同區，鄰近車公廟站的溱岸8號，二手近期呎均價約2%。有市民慨嘆自己留意項目良久，惟「等唔切」而已經買入其他物業，並認為「溱岸8號都要1.8萬啦」，因此1.9萬元的呎均價並不算貴。

住於火炭御龍山的黃先生指，發展商開價約1.9萬元的平均呎價，比預料中略低，會吸引到自己。因為自己其實已經留意大圍站上蓋一段時間，惟有結婚需要，最終「等唔切」，於7月以呎價約1.6萬元，買入火炭御龍山一個高層兩房單位，望山景。

黃先生得悉柏傲莊兩房呎價時略為惋惜感覺。他解釋，因為原本預計約2萬元呎價，最終兩房單位約1.7至1.8萬元意料之外低，如果再有一次選擇機會，都會入票抽籤。黃先生又指大圍站配套目前尚算足夠，但仍然柏傲莊居民入伙，而商場未落成，則可能未必能應付龐大商業需求。

作為城中焦點，項目尚未開價，大圍站出入口已經佈滿代理，蓄勢待發，甚至港鐵站要廣播，告知民眾不要接收站內買賣物業的資訊。直至下午約3時30分，不少代理知道公布價單後，立即「轉守為攻」，開始變得較踴躍向途人介紹項目，惟下午尚未下班的時分，大圍站附近似乎較多退休人士或青少年，並未見途人表現甚有興趣。

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