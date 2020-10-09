全球搶港人｜日本副財相：香港命運有助日本吸引金融專才

日本新內閣向本港金融專才示好，《彭博》引述日本新任副財務大臣Kenji Nakanishi表示，雖然日本稅項較高，但香港的命運與新加坡對海外員工的新限制可能有助日本提升作為全球金融中心地位。

首相菅義偉於本周表明有意減少部份稅收，並提供更多英語商業務，以吸引更多海外金融家到日本，Nakanishi接受訪問時指數，雖不能令稅收水平與社會保障成本不高的地方相比，但即使很 少的變化亦可有所作為，政府需發出明確的信息。

日本過往由於所得稅較高，及主要使用非英語環境，令其經濟發展速度不及中國，投行及基金亦不太願意在日本設立大型辦事處，不過Nakanishi表示，新疫情後公司需要實現業務多元化，這將為日本推動成為國際金融中心創造機會。

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