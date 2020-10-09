大圍上蓋｜柏傲莊首批180伙均價貼1.9萬 1房入場費630萬

今年最大型鐵路上蓋住宅項目、由新世界（017）及港鐵（066）合作的大圍站柏傲莊，挾屯馬綫通車及東鐵綫雙綫優勢，成為今年新盤市場焦點之一。柏傲莊第1期早前批出預售樓花同意書，旋即啟動推盤部署。今日公開首張價單，首批180伙，入場費628.9萬元，折實平均呎價18,921元，僅比同區溱岸8號二手成交價，略高2%。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊首批180伙折實均價1.89萬元，形容是次開價是「共享價」，意指項目各持份者共同擁有。今日上載價單後，明日早上11時起開示位並收票，視乎反應有機會在下周開售前加推。

黃浩賢認為，柏傲莊開價已經高於參考價，對項目銷情有信心，認為價錢反映樓盤特質。至於項目第二期現時正在興建示範單位，將會緊接第一期項目推出。近日疫情比較反覆，黃浩賢指，柏傲莊設於荃灣愉景新城的售樓處已設分隔區，睇樓客需要4人一組進場，填寫健康申報表，廠內亦會定時消毒，不擔心疫情影響銷情。

項目首批180伙中，37伙一房單位，52伙兩房及91伙三房戶，實用面積介乎322至835方呎，折實售價介乎628.9萬元至1,993.7萬元，呎價介乎16,618至23,877元，最高折扣優惠20%。

入場單位為2A座8樓E室，實用面積322方呎，一房間隔，折實售價628.9萬元，呎價19,531元；兩房入場單位2B座8樓D室，實用面積483方呎，折實售價852.4萬元，呎價17,648元；三房入場單位為3A座8樓B，實用面積663方呎，折實售價1,108萬元，呎價16,712元。

柏傲莊是近期最大型的港鐵上蓋項目，比較多個鐵路項目近期價錢，一手盤方面，長實（1113）日出康城Sea to Sky 10月推出新價單，涉及159伙，折實平均呎價17,204元，入埸費709萬元。同區會德豐Ocean Marini 最新平均成交呎價1.68萬元。至於華懋朗屏站上朗城滙近期呎價為1.68萬元，即是柏傲莊是次開價屬近期一手鐵路盤中最貴。

二手鐵路盤方面，同區名城近期呎價1.59萬元，同系發展、同屬屯馬綫的車公廟站溱岸8號，近期呎價1.85萬元，是次柏傲莊開價贴近溱岸8號。東鐵綫的火炭御龍山近期呎價1.69萬元。至於烏溪沙站銀湖．天峰，近期呎價1.59元。西鐵綫方面，屯門瓏門呎價1.67萬元、朗屏朗屏8號呎價1.47萬元、元朗Yoho系列呎價1.59萬元；荃灣西新晉二手屋苑海之戀、全．城匯及柏傲灣，呎價介乎1.87至1.92萬元水平。

細數大圍區屋苑價錢，除上述提及名城及溱岸8號，同區樓齡較新有珀玥及薈蕎，前者樓齡1年，近期二手錄蝕讓，高層連平台戶660萬售，呎價24,812元，原業主2年前以775萬購入，未計SSD稅，賬面已蝕115萬元。而薈蕎樓齡2年，7月份一手成交呎價22,037元，柏傲莊較之平。另外，區內熱門屋苑金禧花園，近期呎價1.8萬元，惟樓齡已達35年。

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