是日必炒｜汽車銷售強勁，永達一定升！（譚朗蔚）

長假期後這四個交易日的行情跟我預期的一樣，就是：跌浪反彈，至今，已經從低位反彈了過千點了。若問到底大市是不是已經見底？言之尚早！恒指在7、8月形成了M字型雙頂再在9月跌穿了24,500點的頸線，如今我當是後抽或者超賣反彈，理應最盡可以彈到24,500點之後再回頭。所以，一日未企穩24,500點樓上，一日都難言見底。目前最適合的部署依然是有貨keep貨，享受反彈。

講到享受，倒有一個板塊是叫人幾難受的，就是濠賭。正如大家都知道，我曾經推介過澳博（880），主要的原因是相信行業已經見了大底部，turnaround自谷底展開升浪。不過咁，隨著過去兩、三個星期市況調整，任何股份都要跌；但是當市況反彈佢唔彈，甚至是橫行幾日我都可以接受，橫行完竟然是再向下破就真是嘥時間、嘥耐性了，所以，我決定止蝕了，寧願輸5%收回本金再換馬。

換馬的目標，可以是市場近日熱炒的汽車股。行業發佈了內地黃金周內的銷售數據呈現強烈的反彈，而大行更加預期第四季有一個V型的反彈。生產商如比亞迪（1211）同長汽（2333）都已經一早因為不同概念而炒起，我喜歡但就不揀了，我揀永達汽車（3669）。作為龍頭的經銷商代理多個名牌，我相信受惠的程度一定多。股份在近日突破3個月的高位，均線多頭，好快挑戰17年頂。

策略是：現價買入，目標12.20元，止蝕8.80元。

譚朗蔚

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