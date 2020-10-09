人幣強勢｜離岸價曾升穿6.7 每百港元兌86.5

離岸人幣（CNH）於今日下午約1時，兌美元曾升破6.7關口，至6.6984，為去年4月以來首次，每百港元等於約86.5人幣。現時最新升332點子，至6.7050。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，今早人幣中間價設定在6.7796，強於市場預期的6.7854，主要受惠於美元因素及市場風險情緒改善。中長期而言，若美元轉弱，在利率優勢、經濟復蘇步伐領先，以及海外投資者持續增持境内債券，可能支持人民幣轉强。

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