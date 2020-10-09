炒家失手｜商舖炒家傳「炒燶」九龍塘豪宅 牛津道1號1.96億易手3年輸6球

豪宅市道前景未明，一名地舖炒家疑「炒燶」九龍塘豪宅，牛津道1號雙號屋以1.96億易手，連使費料蝕600萬元離場。

由商舖投資者元雪全在2017年以1.9億元購入的九龍塘牛津道1號雙號屋，市場有傳，大宅早前叫價2.1億元放售，最新以1.96億元易手，呎價38,712元，計及使費或蝕600萬元離場。

元雪全曾投資不少地區舖位，如市建局重建前炒賣觀塘輔仁街商舖。而上述洋房，在2011年以1.8億由內地金達煤焦董事長馬力農購入，一度成銀主貨。

蔚景園2房648萬沽 呎價1.7萬近期低價

全城聚焦大圍柏傲莊，新界東二手屋苑樓價受壓。其中沙田蔚景園2房648萬沽出，屬同類近期新低。

中原地產馮澤源表示，沙田蔚景園剛錄本月首宗成交，單位是2座中層B室，實用面積379方呎，2房間隔，議價後以648萬元易手，實用呎價17,098元。屋苑同類的379方呎2房單位，在9月以668萬元售出，是次較之平20萬或3%。

馮澤源表示，原業主於1997年以312萬元入市上址，持貨約23年，是次賬面獲利約336萬元離場，單位升值逾倍。

麗港城高層3房海景戶1,100萬沽

中原地產洪金興表示，麗港城本月至今暫錄6宗成交，平均呎價15,524元。單位為16座高層D室，實用面積687方呎，3房套房間隔，座向正東方，望園海雙景，議價後以1,100萬元易手，折合實用呎價16,012元。

屋苑同期的14座高層E室，面積同為687方呎，8月時以988萬元售，呎價14,381元，是次同類單位個多月賣貴112萬元或11%。

原業主於2004年10月以292萬元買入，持貨16年獲利808萬元離場，單位升值逾2.7倍。

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