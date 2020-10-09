港人大遷徙｜愛爾蘭投資移民有門路 移民顧問：八成港客投資公屋項目

近年不少港人尋求移民海外，同時於當地找樓市投資機會，其中愛爾蘭亦是選擇之一。有移民顧問指出，受惠不少國際巨企進駐愛爾蘭，並設立歐洲總部，為當地租務市場帶來一定支撐，租金回報更達7厘。

國際企業進駐撐起租金

Bartra Wealth Advisors區域經理林卓霆早前出席「港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇」網上FAN享會時表示，不少科技企業，如Facebook、Google及Amazon，均於愛爾蘭設歐洲總部，造就當地龐大的租屋需求，撐起當地的租金。

事實上，愛爾蘭其中一個投資移民方案為企業投資，根據方案，外國人只需要投資100萬歐羅於當地指定企業，最快三年後可取回本金及取得永居身份；若需要入籍則要在9年內住滿5年。由於當地租務市場有穩定需求，因此其有八成香港客戶，都選擇投資愛爾蘭公屋項目。

想慳稅要識分拆資金

不過，如果想投資物業，就要留意業權，捷領華信咨詢集團董事楊景華提到，公寓一定有業權限制，如果自己買地建屋，業權通常有200多年甚至999年，幾乎可說是永久業權。

稅務方面，大部份歐洲國家實施全球徵稅，此意味一旦入籍，即使在香港賺錢都會抽稅。不過愛爾蘭於稅制方面較為寬鬆，來自香港的收入，只要未有匯往愛爾蘭，就不用繳愛爾蘭稅。

FAN享會上，兩人又提到教育問題。楊景華表示，愛爾蘭實施英式教育，港人到當地不必擔心銜接問題，而且在當地讀書，壓力沒有香港那麼大，相信不少香港學生都嚮往這種學習生活。

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