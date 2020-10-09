新股｜雲頂首掛半日升三成 每手賺萬元 頂頭槌飛或蝕息

熱門新股雲頂（1952）今首掛，半日報75元，較55元招股價高36.36%，每手500股，不計手續費每手賬面賺10,000元。

雲頂吸引近30.9萬人認購。公開發售超購653.41倍，凍資2,287億元，國際配售超購26倍。雖然公開發售股份回撥50%，但一手中籤率僅2%，抽80手方可穩中1手。雲頂接獲144張「頂頭槌飛」，每張飛僅獲分5,000股或10手。惟頂頭槌飛有蝕息壓力，以借九成孖展2.98厘息計，頂頭槌飛要升40%才能打和。

信誠證券聯席董事張智威表示，近期多隻新股股價都呈先高後低，大戶更要賺價蝕息，都反映投資者鬥快扔貨，相信往後IPO市場形勢將愈來愈險峻，投資者宜留意大手認購的風險。

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