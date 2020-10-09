高銀救亡｜長實高層馬勵志辭任高銀副主席 轉任高級顧問

近期財困的高銀金融（530），早前獲長實（1113）牽頭洽商87億元融資，亦是長實高層馬勵志加入高銀董事局一大原因。不過高銀最新公佈，馬勵志已辭任公司之副主席及非執行董事，調任為高級顧問，即日（9日）起生效。

此意味，最終高銀金融未有動用87億元融資，而事實上近日債權人正要求出售高銀九龍灣總部，而高銀則率先以143億元出售該物業的控股公司，以解決與債權人的糾紛，惟爭拗尚未結束。

馬勵志為長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理，於7月時獲委任為高銀副主席及獨立非執行董事，上任一日後調任為非執董，以便對集團財務及重組事宜投入更多時間及參與，當時市場已揣測長實或出手成「白武士」，幫助高銀償還債務。

高銀表示，馬勵志將出任公司高級顧問，並繼續提供財務及重組諮詢協助，已確認其離任與董事會並無意見分歧，又對馬於困難時期所作出的寶貴貢獻以及全力支持董事會致以衷心謝意。

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