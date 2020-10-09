美紓困有進展　道指早段升逾百點

【本報訊】美國總統特朗普周四於訪問透露，國會就新一輪紓困方案談判取得實質進展，抵銷美國勞工數據表現遜預期的負面影響；華爾街股市承接上日升勢，道指於開市早段曾升逾百點。

特朗普於霍士商業新聞頻道訪問稱，兩日前叫停新一輪紓困方案磋商，因為國會兩黨無法解決問題，他不想浪費時間。特朗普其後表示兩黨已經重啟紓困方案談判，而且取得實質進展，例如雙方討論有關航空業紓困措施外，亦商討其他更大規模的刺激方案，並研究全向全民發放1,200美元紓困支票。

84萬人首申領失業救濟

特朗普言論利好大市氣氛，本港昨晚10時，道指報28433點，升129點；標普500指數報3441點，升21點；納指升60點，報11425點。

數據方面，美國勞工數據表現略為遜色。截至上周六止，一周首次申領失業救濟人數錄84萬，多過市場預期的82.5萬；前值為83.7萬，創今年3月後最低，但經向上調整後錄84.9萬。數據反映當周首次申領失業救濟人數仍然高於疫情爆發前水平，美國就業市場復蘇步伐緩慢，僱主招聘意欲疲弱。

國際商業機器（IBM）昨曾急彈8.93%至134.88美元。IBM昨把IT基礎部門分拆為新公司，這間新公司將專注雲端運算，預料分拆最快明年底完成。另外，阿里（BABA）昨首次升穿300美元，創上市新高。