城市規劃｜長實再申請改劃馬鞍山海澄軒 計劃提供637伙住宅

土地儲備稀缺，近年新增土地儲備並不多的長實（1113）改劃旗下舊有物業，年初時曾經就旗下馬鞍山海澄軒，向城規會申請改劃部分樓面作住宅用途，惟早前撤回申請，最新重新遞交申請。

資料顯示，位於馬鞍山鞍駿街29號的海澄軒，原土地用途為「其他指定用途」註明「酒店」，長實向城規會申請改劃為「住宅（甲類）12」地帶。地盤面積約8.6萬方呎，長實申請改劃後用途後，變成有約40.1萬方呎住宅樓面面積，以及19萬方呎非住宅樓面，提供637個住宅單位，及194個酒店房間。

發展商指，項目早在1996年，劃為「其他指定用途」註明「酒店」，作為沙田新旅遊點內，過境途中的郊區酒店，然而由於旅遊規劃發展變遷，馬鞍山的酒店需求已經減弱。而改劃項目為住宅，將滿足有需要認人士的置業需求，與港府增加土地供應的政策相符，且地點為唯一遠離市區及傳統旅遊景點，而指定作酒店的選址，因此改劃申請不會為其他酒店用途的地點，立下不良先例，因此望城規會通過申請。

另外發展商亦指酒店及住宅部分，都分別會有獨立的出入口及電梯大堂等，不會對住客造成滋擾。

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