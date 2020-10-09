安盛遠見｜雙循環策略或主導中國經濟未來發展（姚遠）

中國在新冠病毒危機期間的經濟表現出眾，不僅初期反彈凌厲，據近期的PMI數據顯示，其增長動力亦保持強勁。若這復蘇勢頭持續下去，市場很快再次上調增長預測，進一步拉大中國與全球其他經濟體的差距。

預計即將召開的中共五中全會將以「十四五」規劃公佈有關策略。市場將密切關注新提出的「雙循環」倡議，該倡議可能載有未來幾年中國經濟發展的指導原則。顧名思義，該計劃由兩個「循環」組成。內循環體現了國內經濟發展，目標是透過更快速的科技進步、消費升級、新型城鎮化、供應鏈提升等，挖掘中國的增長潛力。

外循環界定了中國想要和其他地區建立的關係。儘管中國政府表示將更加重視內循環的發展，但在我們看來，擔心中國變得孤立是杞人憂天。我們認為中國仍然希望在可以實現互惠互利的領域，進一步融入其他國家。

我們在這個倡議看到兩個新元素。首先，中央將近年開展但尚未完成的各大經濟改革重組成兩個「循環」，並以國內發展為先，這是因應日益嚴峻的外部環境所採取的務實對策。

其次，外循環可能排除一些引起若干國家懷疑的對外發展計劃，例如某些「一帶一路」項目，以及敏感技術方面的對外投資。降低此等項目的重要性將幫助騰出資源，讓資源可重新投放於國內發展。

中國市場的投資者必須理解「雙循環」策略的影響。對內循環發展的重視，將有助於推動資源和利好政策流向與以下方面有關的行業：1) 創新科技，讓中國免受外國科技制裁影響；2) 消費升級，挖掘新興中產階級的購買力；以及 3) 新型城鎮化，建設更大、更智能、更環保的城市群。未來幾年，相關的金融資產將跑贏那些沒有利好政策支持的行業。

對外方面，中國與其他地區的增長差距持續，並因疫情而有所擴大，這可能會吸引更多外國資本購買人民幣資產。近年改革開放在岸債券市場，為中國贏得進入富時羅素世界政府債券指數的資格，納入該指數可在未來幾年引發高達1,500億美元的資金流入在岸債券市場。

中國政府還簡化QFII和RQFII計劃的應用、拓寬它們的金融工具投資範圍，從而擴大外國投資者的市場准入。因應市場自由化，許多外國機構近來取得其在岸合資企業的多數股權，並在中美關係日益緊張的情況下，增加在華投資。

上述一切都應該讓全球投資者感到放心，「雙循環」並不是為了封閉全球第二大經濟體，而是為了所有願意分享中國經濟增長機會的投資者，更完善地發展其經濟及市場。秉持開放和合作心態的中國更強大，可以幫助重塑現有的國際經濟及金融秩序。

姚遠

安盛投資管理新興亞洲市場高級經濟師

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！