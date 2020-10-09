晶片界大deal｜AMD傳2,325億元收購賽靈思

外媒傳AMD正與競爭對手賽靈思商討收購，料作價約300億美元，較賽靈思估值260億美元溢價約一成。

《華爾街日報》引述消息指，雙方近期重啟談判，交易最早在下周敲定，但因談判之前曾陷入停滯，故仍存變數。若成功收購，將成為快速整合半導體行業的大規模併購案。

因疫情刺激使用AMD晶片的個人電腦、遊戲機以及其他設備的需求，AMD股價今年累升89%，市值突破1,000億美元。

賽靈思生產用於無線網絡的可編程晶片。AMD及賽靈思均拒絕置評。

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