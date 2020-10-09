綠色金融｜滙豐為可持續發展項目預留1萬億美元

為加強應對全球氣候變化，滙豐訂立新「零碳」目標，包括至2050年，融資和投資組合達到「零碳」；並在未來10年，為可持續發展項目預留最多1萬億美元（下同，約7.75萬億港元）融資和投資額度等。

滙豐行政總裁祈耀年稱集團重視氣候變化議題，「集團一直致力為客戶和社區開拓新機遇，踏入『零碳』新時代，我們必須加快建設更健康、抗逆力更高，以及更可持續的未來。」

新目標包括，在2050年，其融資和投資組合達到零碳，並於2030年達至零碳銀行營運和供應鏈。第二，為可持續發展項目預留7500億元至1萬億元融資和投資額度。另外，今年8月成立的HSBC Pollination Climate Asset Management，將成為專責小組，投資1億元在清潔能源的範疇。以及，承諾撥出1億美元作為慈善捐款，支持應對氣候變化的創新解決方案、再生能源、環境相關的可持續發展項目

滙豐在2017年已提出可持續發展承諾，當中包括至2025年，為可持續發展項目預留1000億元融資和投資額度。截至2019年底，滙豐已投入524美元。

另外，滙豐夥金融科技初創公司gini、資訊科技公司Industrie&Co、數碼港以及香港小童群益會，舉辦首屆「『你』想銀行由你創」比賽，旨在促進理財教育，讓青少年了解開發新業務時需要考慮的因素。勝出隊伍可獲得一萬元現金獎，及由滙豐提供的職場見習機會。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務智能銀行主管王玥表示，銀行業未來的發展取決於年輕人對未來金融服務的想像，比賽不僅激發學生的創意，並有助其培養初創企業家的思維。

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