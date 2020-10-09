憂爆第四波疫情　收租股下跌

【本報訊】市場憂慮本港將爆發第四波疫情，恒指昨反覆向下，回吐49點，收報24193點；國指跌4點，報9624點；成交僅878億元。與疫情相關股份榮辱互見，港視（1137）、日清（1475）等受惠股分別彈11.6%及4.2%，收報12.16元及8.13元；收租股、部份本地消費股則捱沽。內地股市今復市，「滬深股通」及「港股通」亦於同日重啟。

本港疫情反彈，收租股率先下跌。九置（1997）挫3.6%，報31.05元；希慎（014）走弱0.6%，報24.5元；新地（016）跌0.8%。本地消費股莎莎（178）及太興（6811）各跌1.5%及0.6%。

重磅科技股「ATMX」走勢轉弱，美團（3690）回吐0.4%，報266.8元；小米（1810）表現最差，挫3.9%至20.85元。天風證券分析師郭明錤表示，假設華為落實分拆榮耀手機，由於其與小米手機的均價相近，同樣約1,000元至1,500元人民幣，故日後小米手機市佔率的提升將明顯低於市場預期。

美擬限制螞蟻 阿里照升

市傳美國正研究限制螞蟻集團及騰訊（700）旗下的電子支付平台，阿里（9988）照升0.5%至289.6元；騰訊平收535元。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，美國對中資科技股的政治舉措，大多造成短期且心理上的影響，因有關制裁或只涉及部份業務，影響佔比不高；惟他預料，中資科技股因政治因素造成的折讓將持續，「市場亦關注在港上市的科技股，可能受額外限制」。金管局繼昨晨紐約時段向市場注入27.51億港元，最新再於本港時段收市後買入美元，沽出15.5億港元。銀行體系結餘將於下周二增至2,750.33億港元。