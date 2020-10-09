港元強勢│金管局入市接錢20.15億港元

新股市場熾熱，資金持續流入本港。港匯繼續徘徊在7.75水平，並再度觸及強方兌換保證水平。金管局周五在本港時間沽出20.15億港元，銀行體系總結餘將於10月13日增至2,770.48億港元。由4月至今，金管局累計接錢1,971億港元，當計10月金管局接錢106.18億元。截至5時半，港匯維持在每美元兌7.7501港元。

上商研究部主管林俊泓表示，美息無明顯上升，資金又流入追捧新股，料港匯將會持續強勢至明年首季。另外，有分析亦指要留意美國10月中會公佈外國金融機構（FFI）制裁名單，將會是未來影響港匯的主要不明朗因素。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！