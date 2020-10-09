晚間通告｜李嘉誠增持長實涉資2800萬元●舜宇手機鏡頭出貨量升3%

股權變動

●長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅一連四日增持長實 （1113） ，披露權益顯示，李嘉誠基金會10月5日至10月8日，以平均價38.2340元至38.991元，購入長實72.8萬股，涉資約2,800萬元。增持後李嘉誠持股將由35.62%增至35.64%，李澤鉅持股由35.68%增持35.7%。年初至今，李嘉誠共增持長實1.72個百分點。

●冠君產業信託（2778）獲主席羅嘉瑞增持股份，披露權益顯示，羅嘉瑞於10月5日、6日及7日，以平均價3.9元、3.93元及3.96元，合共購入冠君106.7萬股，涉資約417.17萬元，增持後，羅嘉瑞的持股量由67.44%增加至67.5%。

營運數據

●舜宇光學（2382）公佈9月出貨數據，因受海外疫情影響減少，以及公司手機鏡頭市場份額上升，手機鏡頭出貨量升至1.68億件，按年升3.2%，按月升15.5%；車載鏡頭出貨量錄632.9萬件，按年升17.7%，按月升32%；手機攝像模組5,896萬件，按年跌2.9%，按月升21.9%。

●包浩斯（483）公佈截至9月底止三個月銷售數據，香港及澳門同店銷售按年跌53%，台灣跌16%，整體跌50%，而截至9月底止六個月整體同店銷售跌45%；截至9月底，集團共有75間自營店，香港及澳門有61間，台灣有14間，半年淨關閉27間。

●長城汽車（2333）9月汽車銷量為11.78萬台，按年升17.79%；首9個月累計銷售為68.1萬台，按年跌6%。

內房

●美的置業（3990）首9個月合約銷售額約838.3億元（人民幣，下同），按年升18.4%，相應的已售建築面積約740.5萬平方米，升6.6%。

●世茂集團（813）9月合約銷售額約322.1億元（人民幣，下同），按年升0.4%，合約銷售面積為184.6萬平方米；今年首9個月累計合同銷售金額約2,012.2億元，累計合同銷售面積約1,147.6萬平方米，合同銷售均價每平方米17,533元。

●融信中國（3301）9月合約銷售額約155.9億元（人民幣，下同），合約銷售面積為76萬平方米；今年首9個月累計合同銷售金額約1,001.2億元，累計合同銷售面積約455.2萬平方米，合同銷售均價每平方米21,995元。

●正榮地產（6158）9月合約銷售額約142.6億元（人民幣，下同），合約銷售面積為81.5萬平方米；今年首9個月累計合同銷售金額約961.6億元，累計合同銷售面積約613.8萬平方米，合同銷售均價每平方米15,700元。

醫藥

●中國生物製藥（1177）公佈，集團開發的治療2型糖尿病藥物「卡格列淨片」（賽力平）已獲中華人民共和國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊證書，為該品種仿製藥國內第二家獲批，且視同通過仿製藥質量和療效一致性評價。貝斯寧獲批上市，進一步豐富了集團內分泌領域產品線。

●亞盛醫藥（6855）宣佈，其細胞凋亡管線在研原創新藥MDM2-p53抑制劑APG-115、Bcl2/Bcl-xL抑制劑APG-1252獲美國FDA授予兩項孤兒藥資格認定。兩項新藥分別用於治療急性髓系白血病 (AML)、小細胞肺癌(SCLC)。截至周五，亞盛共有4個在研新藥獲得6項FDA孤兒藥認證。

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