謝霆鋒1,240萬元入股特步500萬股

藝人謝霆鋒再入股代言的特步（1368）。特步發公告指，已與謝霆鋒訂立認購協議，公司有條件同意發行及配發500萬股，獲謝霆鋒認購，每股認購股份2.48元，涉1,240萬元，有一年禁售期。

配售價較今日收市價2.51元拆讓1.2%，認購股份佔已發行股本約0.2%，佔已擴大發行股本約0.2%，所得款項將用戶開發集團產品。

謝霆鋒代言特步逾十年，他曾於2016年以每股4.5元，認購集團500萬股新股，涉資2,250萬元。

事實上，謝霆鋒早年在股壇亦有投資。他於2014年10月入股漢傳媒（491，現改名為英皇文他產業）。謝霆鋒當年以0.35元入股3.5億股，以約1.23億元取得漢傳媒23.42%股權成為大股東，期後於2016年底配售部份持股於英皇集團主席楊受成，楊以34%持股取代為單一大股東。

特步收報2.51元，跌4.9%；英皇文化產業收報0.083元，無升跌。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！