中美角力｜華府就法院阻止TikTok禁令提上訴

美國政府對法院臨時阻止TikTok禁令的裁決提起上訴。華府認為，TikTok擁有的影片分享應用對國家安全構成威脅。

美國政府於周四正式啟動上訴程序，向巡回上訴法院提交了上訴通知書。

在周四提交的法庭文件中，聯邦政府要求位於華盛頓的美國上訴法院重新審核美國地區法院法官9月27日做出的一項裁決。該法官在下載禁令原定生效前幾個小時阻止了該禁令。

美國總統特朗普下令實施這一禁令，稱TikTok從美國用戶那裡收集的數據可能會和中國政府共享。TikTok表示，永遠不會交出這些數據。

在周四的上訴中，司法部律師沒有說明為甚麼應該取消法院的禁令。美國律師早前辯稱，聯邦政府試圖保護TikTok用戶的個人數據，防止新用戶將更多數據置於風險之中。

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