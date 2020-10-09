美股王道｜侵叔扮Rambo搞邊科？（王弼）

過去一周，美股圍着特朗普團團轉，首場總統選舉辯論，王弼由頭睇到落尾，最初市場認為侵叔搶咪勢強，美股期指微升，但後來覺得侵叔太過爛仔，期指到跌達2%，但到美股開市，又若無其事炒上，因為華爾街自圓其說，若民主黨橫掃白宮和國會，聯儲局印銀紙不會變，拜登在武漢肺炎陰霾下，也不夠膽大幅加稅，至於財政刺激措施，民主黨可能更洗腳唔抹腳，現在共和黨未能在第4輪救市方案達成協議，是因為民主黨的佩洛西要派錢2.2萬億美元，反而是共和黨勒住褲頭，只想批1.5萬億美元「而已」。其實，全世界已經某程度踏上津巴布韋或委內瑞拉印鈔還債的不歸路，只靠印印印解決問題，無論誰當總統，也只會走這條路，美股大漲小回有其道理。

但到上周五，侵叔確診武漢肺炎，美股即時大幅回落，不但侵叔確診，而且整個白宮不少官員中招，但論高危，當然首推七十有四的侵侵，不過侵叔卻Rambo上身，以超人的鬥志和病毒搏鬥，更學神農嚐百草試新藥，前後4日便出院，標普500指數又重上3,400點樓上，執筆之時跟歷史高位距離不足5%。

侵叔若真的成功極速康復，對總統大選或美國以至全球經濟有何意義？侵叔御駕親征新冠病毒（我不是說他故意染病，只會說他將計就計），並沒有利用領導的身份先走，是想喚起美國人立國時的勇武精神。武漢肺炎疫苗，沒有人知道什麼時候面世，也許明年，也許2年後，甚至像沙士疫苗經過17年也沒有，但美國的經濟，可以繼續如此封閉嗎？各行各業還可以捱多久？在沒有疫苗的情況下，政府或那些專家的目標究竟是什麼？要零確診嗎？要零死人嗎？政府是否有能力消滅死亡？政客的承諾是否已超出他們的能力範圍？侵叔御駕親征，是要趁美國總統大選在一個公投，支持侵叔，就是與病毒共存，重啟經濟；支持拜登的，就是避在地庫，繼續封閉經濟。兩者之間很難說誰對誰錯，所以惟有以公投一決勝負，讓選民抉擇。我估計，若拜登當選，實體經濟會以較慢速度復蘇，納指會繼續拋離道指；若侵叔連任，美國會更快重開經濟，會影響歐洲以至其他國家跟隨，對實體經濟有利，道指會追落後，目前估值低殘的航空、旅遊和能源股會作報復性反彈。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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