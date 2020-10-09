空姐減價20萬沽東堤灣畔

【本報訊】疫情嚴重衝擊旅遊業，過往不少空中服務員鍾情鄰近機場的東涌物業，但自從本港出入境大受限制，航空業亦受衝擊。一名外籍空姐持有的東堤灣畔，疫市減價20萬元至700萬元沽出。

中原陳旭明表示，東堤灣畔2座高層D室，實用521方呎，兩房間隔，原業主為外籍空姐，據悉她計劃退休回國，遂提早放售單位，原叫價720萬元，其後減價至700萬元售出，呎價13,436元，由區內分支家庭客購入自用。原業主2010年以303萬元買入單位，持貨10年，賬面賺397萬元，升值1.3倍。陳表示，本月首八天東涌區錄13宗成交，比上月同期減少一半，主要因為即將有大型新盤開售，吸走部份購買力。

另外，世紀21富山地產劉倩彤表示，鑽石山星河明居E座高層06室，實用593方呎，三房單位，望東北，業主原開價1,030萬元，放盤一個月累減45萬元至985萬元易手，呎價16,610元。原業主2017年以825萬元購入單位，持貨三年滿SSD期鬆綁沽貨，賬面賺160萬元，升值19%。

上季私樓成交宗數少9%

此外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，第三季全港錄10,953宗二手私宅買賣，較第二季的11,980宗跌9%，但仍屬過去五季以來次高，並連續兩季守於逾萬宗之上，反映即使第三波疫情爆發，對二手市場影響較輕微。成交總值方面，第三季較次季的1,015.45億元回落8%，錄934.41億元；季內平均每宗成交涉資約853.11萬元，較次季微升0.6%。