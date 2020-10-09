TESLA有着數？國務院通過新能源車產業發展規劃 須在關鍵技術「攻關」

《央視》報道，國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，會議通過《新能源汽車產業發展規劃》，明確引導新能源汽車產業有序發展，推動建立全國統一市場，提高產業集中度和市場競爭力。

規劃指出，要加大關鍵技術攻關，鼓勵車用作業系統、動力電池等開發創新；加強充換電、加氫等基礎設施建設，加快形成快充為主的高速公路和城鄉公共充電網絡，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支援，鼓勵開展換電模式應用。又指要鼓勵加強新能源汽車領域國際合作，以及加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。

報道指，2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低於80%。

另外，國務院發文指擬進一步提高上市公司質量，支持優質企業上市，促進市場化併購重組；支持境內上市公司發行股份購買境外優質資產，允許更多符合條件的外國投資者對境內上市公司進行戰略投資。

文章又稱，支持上市公司通過發行債券等方式開展長期限債務融資，穩步發展優先股、股債結合產品；健全上市公司退出機制，積極穩妥化解上市公司股票質押風險。

另外，將全面推行、分步實施證券發行註冊制，優化發行上市標準，增強包容性；要完善上市公司再融資發行條件，研究推出更加便捷的融資方式，探索建立對機構投資者的長周期考核機制，吸引更多中長期資金入市。

退市方面，拓寬多元化退出渠道。完善併購重組和破產重整等制度，優化流程、提高效率，暢通主動退市、併購重組、破產重整等上市公司多元化退出渠道。

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