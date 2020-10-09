TikTok危機︳巴基斯坦宣佈禁用 「平台含有不雅內容」

中國字節跳動旗下TikTok國際化步伐再觸礁。巴基斯坦宣佈，由於平台含有不道德及不雅內容，宣佈禁止境內使用TikTok。

巴基斯坦電訊管理局（PTA）指，由於收到社會不同階層投訴，因此採取行動。當局曾於上月要求TikTok遮蔽不雅內容，否則採取行動。但當局表明，在TikTok移除不當內容後會重新檢視相關決定。

TikTok回應指，一直遵循營運所在市場的法規，會一直與 PTA 保持溝通，期望儘快恢復當地業務。

除在美國業務受阻外，印度亦早於今年6月已以保障國民私隱為由下架TikTok。

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