中國經濟｜中國財新服務業PMI 54.8 按月升0.8百分點 連續5個月擴張

隨着中國服務業加速恢復，10月9日公佈的9月財新中國服務業採購經理指數（PMI）錄得54.8，較8月提高0.8個百分點，連續5個月處於擴張範圍。

早前公佈的9月財新中國製造業PMI錄得53，較8月下降0.1個百分點，受此拖累，9月財新中國綜合PMI下降0.6個百分點至54.5。

這一走勢與統計局PMI並不一致。中國國家統計局公佈的9月服務業商務活動指數上升0.9個百分點至55.2，綜合PMI則上升0.6個百分點至55.1。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟運行仍然處於疫情之後的恢復期，恢復速度還有所加快。疫情後製造業和服務業就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂觀。未來一段時間，海外疫情的反覆和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

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