【經濟客飯】普及檢測做完得個吉 - 曾國平

政府早前搞的普及檢測，花了好多錢，最後發現了少量陽性個案。搞了一大輪，計劃到底對香港有甚麼幫助呢？

大規模檢測的一個功能，是讓我們知道潛在疫情有多嚴重，從而制訂相應的防疫措施。計劃有近200萬人參與，陽性個案既然屬極少數，那計劃就證實了香港的疫情其實不算嚴重，限聚令等措施照理可以放寬。

不過，政府後來的措施似乎跟這次檢測的結果沒甚麼關係。早幾日特首說：「過去7日裏有10宗本地個案，數字比上一次7日的14宗少；但令人擔心的是源頭未明的個案 ……現時正在實施的社交距離措施，即是至星期四午夜到期的一系列社交距離措施，需要多維持一段時間。」

普及檢測好像從沒發生！市民活動仍受限制，商舖生意仍受影響，普及檢測除了讓近200萬人知道自己有沒有中招，對社會就沒有其他效益了。到底普及檢測要有甚麼結果，才會改變政策？陽性比率少於0.00001%？還是要零個案？下次再搞全民檢測，是否又要等疫情再爆發？讓部份市民「得個知字」，不是普及檢測的目標。歸根究柢，檢測要跟防疫措施掛鈎，發現了情況並不嚴重，就應放寬措施以減低經濟代價。

這場大龍鳳最顯著的效果，可能就是讓中央表達對香港的「關懷」而已。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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