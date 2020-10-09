安信賣盤｜傳安信信貸獲眾安銀行及象錢寶洽購 作價至少46.5億

《南華早報》報道，安信信貸獲虛擬銀行眾安銀行及象錢寶初步洽購，作價至少6億美元（折合46.5億港元）。報道引述消息人士指，過去數周安信信貸股東與至少兩名潛在買家洽商出售股權。

安信信貸的3名股東中旅（308）旗下中旅金融、Pepper Australia Pty Limited以及York Capital Management，因疫情而於4月時中止出售計劃，意味着現時已重新進行出售磋商。

安信信貸今年初擁有超過26萬客戶，貨款組合至少10億美元。

安信信貸在1978年創立，主要經營定期存款、消費信貸、個人貸款及樓宇按揭業務，後輾轉易手至新鴻基地產（016）、美資基金Chinavest及管理層，直至2004年以9.8億再易手至渣打（2888）。

在渣打作為大股東期間，安信信貸業務快速增長，但在2013年起，由於金管局不鼓勵銀行放貸予不按金管局指引進行按揭貸款的財務公司，渣打當時亦在考慮業務前景不明朗，打算出售非核心業務，安信信貸也在考慮之列。

2014年底，渣打宣佈正式出售安信信貸，主要分為兩部份，其中個人信貸部份由中旅金融與澳洲Pepper Group及York Capital Management Global向渣打據稱以6億美元（約46.5億港元）承接，而賬面值約59億元的按揭資產，則由東亞（023）以60億元收購。

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