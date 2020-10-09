美股MoneyClub｜巴郡都買 Snowflake值得高追？（梁耀康）

美國雲端數據儲存及應用服務供應商Snowflake（美：SNOW）在9月中正式上市，由於獲股神巴菲特投資旗艦巴郡及Salesfore入股所以十分惹人注目，股價亦極為強勢，首日掛牌較招股價120美元升超過一倍，周四收市股價依然達240美元。

Snowflake設計為雲端而生

Snowflake是一PaaS（平台即服務）及SaaS（服務即應用）股，結構一開始是為雲端而設效能是一大優勢。

Snowflake的建築結構有三層，儲存、運算及服務，而且允許儲存及運算分開按需求收費，不像部份供應商合併收費。其強大數據分享令到機構容易即時分享及應用。客戶可將數據儲存在Snowflake及用其提供的軟體服務做分析等的應用，無毋安裝任何軟件，亦可使用第三方軟件整合資料庫去分析。

例如，假如公司有多個營運點，好像分別在美國及日本，兩地員工可同時查詢資料庫及獲取資料。用亞馬遜要就同一組數據集競爭，只有一個人可存取資料，所以有機會出現延遲。

數據市場為變現提供平台

不過，以上只講到公司頭兩個重要歷程，第一個是2014年的作為卓越效能的雲端數據資料庫，及第二個2019年作雲端數據平台的負載及用戶擴張階段。

到今時今日， Snowflake自我的定位是內容向量及網絡效應的數據雲，即是可讓數據變現。

數據被視為新世代石油，但要變成一種收入來源卻十分難。舉例來說，一個大型零售商有龐大數據，過去賣數據是出售部份數據的子數據資料，買家要滙入數據到數據庫再利用自己或第三方工具分析，當中涉及時間和成本，又要擔心安全性等問題。

目前透過Snowflake平台，買家可直接以對雙方均安全方式使用數據，並/或利用Snowflake的工具進分析。又或者有公司給錢買數據使用權，並自行開發分析工具作為服務賺錢。

在上市文件透露，數據供應商Starschema在今年3月將新冠肺炎數據放上公司的數據市場，截至7月底已有數百客戶運用數據進行大爆發影響分析。平台可容許客戶將第三方數整合到內部數據，再分析疫情對其營運、供應鏈等影響，以作出由數據主導的即時的決策。

Capital One為Snowflake客戶

看到這裡不知大家對Snowflake業務能否掌握初步了解。仍未太清楚不要緊，從Snowflake手上的客都可略知一知其能力。

截至2020年7月31日，Snowflake的客戶達3117個，由去年同期的1547個，按年大增一倍。客戶中財富（Fortune）頭10強企業有7家是Snowflake的客，在財富500企業中有146家為公司客戶。

特別一提，全球性的金融數據服務公司Capital One及FactSet都是Snowflake的客。這兩家財經數據服務巨企對數據處理的效率、速度、準確及穩定性也有十分高要求，即使大家未必清楚公司業務，亦可以從側面了解到公司產品質素，最起碼知道公司真的有做生意。

增長快但未賺錢

在財務方面，截至2020年7月底的季度，Snowflake的收入為1.33億美元，按年增長達121%。截至7月底的半年，收入2.42億美元，按年升133%。在2019年8月至10月的季度，Snowflake的收入仍2,900萬美元，從收入上升趨勢來看，可見增長動力十足。

不過，截至7月底的半年，公司仍要蝕1.71億美元，但與去年同期略為減少3.4%。未能扭虧為盈是因為成本因收入上升增加77%，以及銷售推廣、研發及一般行政等營運開支按年升38%。

收入增速高於收入成本增速有助提高毛利率由49.5%升至61.6%。至於公司營運現金流仍虧損，但截至7月底的半年已有所收窄。

投資結語

Snowflake的產品有優勢，增長強勁，但估值頗貴。假設全財年收入4.84億美元，市銷率達138倍。此外，要留意有九成股是由員工及非員工內部人士持有，在90日禁售期後可能湧現獲利沽盤。因此，要買不妨先等等，或只入小注讓自己保持關注股份。

梁耀康

Facebook：hkmoneyclub

利申：筆者持有Snowflake

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