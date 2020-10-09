國泰出招｜香港快運環港遊航班「廉航價」388元起　開賣不足一小時票價升破千元

國泰（293）旗下廉航香港快運（HK Express）上月下旬預告推出的Staycation空中版「UOFlycation」終於開價！貫切廉航特色，三個「偽出國」航班的票價由388元起，今日下午５時開售。旅客可透過HK Express官方網站、手機應用程式或指定的旅行社訂購機票。不過，記者於下午5時30分再到訪訂票版面，388元最低票價疑似已火速售罄。

據HK Express網站，11月1日出發的航班票價定為每位388元，11月7日及8日的航班票價每位分別暫為568元及668元，據了解，票價將隨市場反應而調整，如一般上網訂機票的機制無異。所有航班的旅客均需支付機場建設費90元，香港特別行政區旅客保安費50元，故機票連雜費最低消貴為528元。

據下午5時55分最新報價，11月7日的票價火速升至1,088元，似乎市場反應相當熱烈。最低票價亦要888元。

快運指，飛行體驗將由香港機場的登機閘口開始，每位旅客將獲派禮品包，內含多份來自韓國、日本和泰國等HK Express各個航點的特色禮物，希望能解港人「思鄉」之愁。登機後，旅客可一邊參加有獎遊戲，一邊欣賞香港的美麗景緻。

快運指，整個旅程必須配佩戴口罩及保持適當的社交距離，公司會加強機艙消毒程序、量度旅客體溫及採用能有效殺死空氣中99.7%病毒的HEPA高效濾網等。

快運推出的「偽出國」航班編號為「UO1800」，首階段率先於11月1日（星期日）、7日（星期六）及8日（星期日）推出3班航班環繞香港飛行，出發時間為下午2時30分，抵達時間為下午4時。

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