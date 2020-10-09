美股三件事｜道指期貨漲逾百點；打機概念ETF年內升七成仲未完？

1：特朗普接受訪問時表示，仍然有很大希望與民主黨國會議員就刺激方案達成協議。市場憧憬新一輪紓困措施，美股本周表現，有望為8月底以來最佳。至晚上7時55分，道指期貨升124點報28,434，標普500期貨升0.5%報3,453，納指期貨升0.4%報11,587。

2：打機概念ETF年內升七成仲未完？

隨着Sony及微軟分別推出PS5及Xbox X都錄得大量Pre-orders訂單，彭博引述遊戲ETF（HERO）分析師Pedro Palandrani認為即使今年HERO已經升七成，而且近期處於調整期都好，他認為未來的遊戲及主機的銷售數字將會為HERO帶來上升空間。Pedro Palandrani指出上次2013年PlayStation及Xbox換機潮令Electronic Arts（EA）、Activision Blizzard（ATVI）、Take-Two Interactive software（TTWO）足足跑贏大市24個月。

3：《華爾街日報》引消息報道，AMD正洽購競爭對手賽靈思（Xilinx，XLNX），料作價超過300億美元，較賽靈思估值260億美元溢價約一成，AMD盤前跌2%，而賽靈思盤前則升17%。

個股消息：

Google（GOOG）及Shopify（SHOP）

Google嘗試令YouTube變網購平台，彭博報道Google旗下YouTube正測試與Shopify整合，容許YouTuber在平台上直接賣產品，Youtube發言人正在部份channels測試有關功能，又指處理測試階段。

蘋果（AAPL）

蘋果將於下周二舉行發佈會，市場普遍預期當日會公佈全新5G手機。摩根士丹利發表報告，認為市場低估蘋果5G手機的銷情。報告上調2021年iPhone出貨量，由原來2.18億部，上調至2.2億部，維持增持評級及130美元目標價。

AT&T（T）

據《華爾街日報》報導，AT＆T計劃將旗下時代華納裁員數千人，冀將成本削減多達20%。WarnerMedia並未確認這些數字，但HBO，TBS和其他電視頻道的運營商確實發聲明，稱因應疫情正實施重組。

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