波仔沽貨｜售松齡護老院逾2億股份 公眾持股量達要求下周復牌

「舖王」鄧成波及其子鄧耀昇收購松齡護老集團（1989）一事有最新進展，松齡公佈，要約方已完成向獨立第三方出售合共2.03億股現有股份，相當於公司已發行總股本22.54 %，令公眾持股量已達上市要求的25%或以上，故公司將於下周一（12日）復牌。

今年2月初，Pine Active Care向鄧成波父子出售4.69億股份，佔已發行股份52%，總代價為7.73億元。而出售條件包括一項借貸協議，為Pine Active Care願意不計息借5億予買方，待交易完成後3個月後歸還，用意類似過橋貸款（bridge loan）性質，而鄧成波則為Pine Active Care做擔保人，以確保鄧耀昇能夠履行責任。

波叔父子購入大股東股份後，由於因公眾股份流通量不足3%，需進行減持才可復牌，惟因收購價太高，遲遲未能達成出售股份協議，導致松齡停牌停牌超過半年。本報早前披露，鄧成波父子近期四出向銀行及財務公司撲水，早前旗下新盤更傳出疑似未出部份代理佣金，今年迄今波叔家族已放售市值逾111億元物業，波叔受訪時亦承認，「銀行都借到爆，咁就貴啲（財仔）都要借，要供樓維持商譽！」

至於5億貸款方面，松齡表示，雙方將繼續商討償還貸款事宜，預期今年11月初或之前，由要約方進一步出售股份或以其他資源償還。松齡停牌前報1.303元。

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