HBO母企｜華納媒體傳大重組 裁員數千人 拖累HBO

《華爾街日報》引述知情人士透露，美國AT&T旗下的華納媒體（WarnerMedia）準備進行重組，尋求將成本降低多達20%，因為武漢肺炎大流行導致電影票、有線電視訂閱和電視廣告的收入流失。

這些知情人士說，這項重組行動預計在未來幾周展開，將導致華納兄弟（Warner Bros）製片公司以及HBO、TBS和TNT等電影片道裁員數千人。

由於影視業舉步維艱，包括迪士尼和Comcast旗下NBC Universal在內的競爭對手也在近幾個月進行裁員。

這是華納媒體8月份在華納兄弟裁員500多人之後該公司進行的第二波大裁員行動。

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