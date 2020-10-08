【何車500】9億元回購　旺旺博炒 - 何車

8月中，恒指服務公司宣佈將中國旺旺（151）踢出恒指，但保留H指成份股地位。

旺旺由8月20日起至昨日，23次共斥資9.06億元，回購1.69億股（佔發行股數1.36%），均價5.36元。對上一次回購在去年10月，回購價6.35元。近期積極回購，有向恒指服務公司「示威」味道。昨收5.25元，今年以來跌27％。

1.旺旺主席蔡衍明，亦曾於6月17日末績公佈後翌日，至7月22日，7次共斥資1.33億，增持2,300萬股，均價5.78元，最高6.08元。

2.截至2020年3月止年度，旺旺營收200.95億元人幣，跌3％；純利36.49億元人幣，增5％。全年每股派息0.322元，則增22％。今年復蘇，受惠於銷售增長及原料成本下降，預測盈利上升15%至42億元人幣，PE 13.3倍，較8年平均折讓四成。

3.旺旺營收中，乳品及飲料佔49％，分部盈利佔總數58％。「飲品股」質地明顯，但估值折讓極大。以預測盈利計算PE，農夫山泉（9633）70倍，百威（1876）62倍，維他奶（345）52倍華潤啤酒（291）51倍，蒙牛（2319）37倍。

4.旺旺有淨現金84億元人幣，往績股息率6.1厘，預測7厘。

★今年末季，內需股看俏。旺旺可與本周二薦買的康師傅（322）一併博炒，目標價7.3元，潛在升幅39％。滙證睇8.12元，大和䏲7.5元。

同場加映：眾安在線（6060）8月26日宣佈中績前，股價43.75元，一日半後飆上58元，飆幅33％。現價40.2元，反較績前低近一成，料會吸引新經濟股炒家入市。

今年上半年，眾安純利6.90億元人幣，按年激增6.3倍。公司內資股＋H股總市值591億元（H股不過佔189億元），上半年盈利年度化計，PE 37倍，PB 3.2倍，仍然偏高，但比較其他新經濟股實際得多。美團（3690）估值最厲害，今年預測PE 275倍、PB 14倍、市值1.57萬億元（十大港資地產股，總市值合計只及美團的六成半）。

眾安賣點：市場炒新經濟股樂此不疲；眾安盈利高速增長；螞蟻集團、騰訊（700）、平保（2318），共持內資股49.9％；北水6月底持H股4.96%，9月底增至7.28%；憧憬發行A股在滬上市，這是近期大受歡迎之舉，公司不可能無此打算。

眾安趁低短炒，目標價52.2元（8月績後高位58元打九折），可升30％。國信證券睇68元，國泰君安睇56元。

何車