瑞聲擬分拆光學業務 上市前融資17億元 國家隊撐場

瑞聲科技（2018）表示，旗下子公司誠瑞光學與18名獨立第三方戰略投資者簽署增資協議，本輪投資者合共出資16.58億元人民幣，認購誠瑞光學6.16億股新股，佔擴大後股本約9.28%。在完成增資後，瑞聲將持有誠瑞光學82.02%股份，誠瑞光學仍為其控股子公司。瑞聲指，預期誠瑞光學將尋求適當時機考慮獨立上市以充分利用資本市場的融資平台。

該18名投資者包括先進製造產業投資基金，其有限合夥人包括中華人民共和國財政部、國家開發投資集團等；由中華人民共和國國務院旗下中央匯金投資任其執行事務合夥人的多個基金；中金等。

瑞聲指，集資所我將僅被用於誠瑞光學的主營業務，包括補充誠瑞光學的運營資本、相關資本支出、 僱傭人員和相關研發費用等資金用途，以及誠瑞光學董事會批准的其他開支。

誠瑞光學早前已引入小米（1810）、OPPO等4名戰略投資者，融資11.5億元人民幣認購9.58%股權。當時瑞聲光學業務最新估值已達120億元。

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