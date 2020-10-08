【會師中環】任何「獨立」都是死罪 - 神仙丁

今個星期的大事，當然是有小學老師因所謂的「港獨工作紙」，被教育局訂牌，政府這個動作明顯是要為下一代設下「思考禁區」。想不到隔日地產代理老闆施永青就在其專欄批評青年欠缺獨立思考，他提倡下一代要有自己的想法，不可人云亦云，鼓吹「獨立」思考，公然與政府唱反調。

現在年輕人的「思考禁區」越來越多，日本對中國的利與弊不能作試題討論、六四事件不能在教科書提出、言論自由不能出現於小學工作紙，政府就是要下一代的思維跟着黨的路線走。當然，施老闆可以說，除了政府所訂下的紅線外，年輕人都有思想自由，可以獨立思考。但是，有前設的獨立思考，就不是獨立思考。現在的情況，就好比你可以討論二加二是否等於四，但就不能討論一加一是否等於二，必要時政府告訴你原來一加一其實等於四亦要全單照收。獨立思考須要對客觀事實有準確認知，敢問施老闆在這種香港成長環境下，下一代還剩多少獨立思考？

現實是政府要香港人放棄所有「獨立」成份，香港「獨立」固然不能提，「獨立」思考亦不可以有，「獨立」司法制度要大改造，甚至連經濟「獨立」亦不能，強迫大家搞大灣區融合、只能買東江水不可以搞海水化淡。任何形式的「獨立」都非政府所願意見到，施老闆於此刻吹捧「獨立」思考，絕對是捉錯用神。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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