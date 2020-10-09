洗倉式暴瀉｜香港金融集團突瀉86% 此前未有炒高

香港金融集團（7）突暴瀉86%見0.068元，成交5,090萬元，市值縮水至2.72億元。

惟與近日「微訊女」式高位散貨不同，香港金融集團早前未有炒高，該股由2018高位1元水平，一直下滑至昨日收市價0.495元。

香港金融集團從事天然資源及石化產品貿易、採礦、石油與天然氣勘探及生產、金融服務及物業投資，截至去年12月31日止年度，集團之持續經營業務收益約為5.38億元。

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